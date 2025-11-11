Wahlwiener gewinnt wichtigen britischen Buchpreis

David Szalay hatte es schon 2016 mit seinem vierten Roman „Was ein Mann ist“ auf die Shortlist geschafft. Nun war er – „als erster ungarisch-britischer Autor in der Geschichte des Booker-Preises“, wie betont wird – mit „Flesh“ erfolgreich, einem Roman, der die Geschichte des Einzelgängers István erzählt, die ihn von den Plattenbauten am Rande einer ungarischen Stadt bis in die schillernden Kreise der Londoner Elite führt. Die deutsche Übersetzung von Henning Ahrens ist vor wenigen Tagen unter dem Titel „Was nicht gesagt werden kann“ im Claassen-Verlag erschienen.