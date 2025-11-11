Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quali-Endspurt

Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM!

Fußball International
11.11.2025 08:18
Österreich steht kurz davor, sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde zu ...
Österreich steht kurz davor, sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.(Bild: GEPA)

Teamchef Ralf Rangnick hat die „2-4-6“-Formel ausgegeben, doch auch drei Punkte würden auf jeden Fall reichen, sofern diese gegen Bosnien-Herzegowina geholt werden. Vor dem Start in die finale Phase der WM-Qualifikation werden bei Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die Rechenschieber herausgeholt. Es gibt die verschiedensten Szenarien, wie man das Ticket für die Endrunde 2026 in Nordamerika buchen kann. Fix ist nur eins: Das ÖFB-Team hat es in der eigenen Hand.

0 Kommentare

Österreich trifft am Samstag in Limassol auf Zypern und am darauffolgenden Dienstag in Wien auf Bosnien. Wie Rangnick bereits in der Vorwoche skizzierte, würden zwei (wegen der viel besseren Tordifferenz als Bosnien), vier oder sechs Punkte aus diesen Partien Gruppen-Endrang eins und damit den WM-Startplatz bedeuten. Selbst eine Niederlage auf Zypern wäre verkraftbar, wenn danach ein Heimsieg über die Bosnier gelingt.

Bei einer Pleite auf der Mittelmeerinsel könnte sogar ein Remis gegen Edin Dzeko und Co. genug sein, wenn Bosnien am Samstag nicht gegen Rumänien gewinnt und die Rumänen nicht ihre letzten beiden Spiele gewinnen. Beziehungsweise falls doch, das ÖFB-Team nicht in der Tordifferenz überholen. 

Schon ein Punkt könnte das WM-Ticket bedeuten
Selbst bei einem Unentschieden gegen Zypern und einer Niederlage gegen Bosnien könnte man nach Amerika reisen – und zwar dann, wenn Bosnien gegen Rumänien verliert und die Rumänen am Dienstag gegen San Marino nicht so hoch gewinnen, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen. Derzeit sind die Österreicher um elf Tore besser als Rumänien.

Lesen Sie auch:
Drei Fragezeichen im ÖFB-Aufgebot: David Alaba (hinten links), Romano Schmid (vorne 3.v.r.) und ...
„Krone“-Kolumne
Drei Fragezeichen schon vor dem Check
10.11.2025
Krone Plus Logo
„Krone“ aus Zypern:
Rosen fürs Team – und ein Blumenstrauß für „Arnie“
11.11.2025

Eine derartige Zitterpartie will sich die ÖFB-Auswahl aber ersparen, lieber würde man schon am Samstag den Startplatz unter Dach und Fach bringen. Das wäre der Fall, wenn Österreich gegen Zypern gewinnt und Bosnien knapp drei Stunden später gegen Rumänien keinen Heimsieg einfährt. 

Zwei Siege zum Abschluss würden alle Tüftelei obsolet machen und hätten möglicherweise einen angenehmen Nebeneffekt. Nach derzeitigem Stand wird Österreich im Fall einer WM-Teilnahme aus dem zweiten von vier Töpfen gezogen, diese Position kann aber wohl nur mit sechs Punkten aus den kommenden beiden Partien gehalten werden. 

ÖFB-Team wäre bei WM-Gruppenauslosung im zweiten oder dritten Topf
Selbst dann ist das Abrutschen in den dritten Topf noch möglich, weil die FIFA offenbar überlegt, die Play-off-Sieger gemäß des Weltranglisten-Rankings des am besten platzierten Teams ihres Asts einzustufen. Sollte dies tatsächlich so kommen, würde Österreich voraussichtlich noch den einen oder anderen Platz verlieren. Maßgeblich für die Gruppenauslosung am 5. Dezember in Washington ist jene FIFA-Weltrangliste, die am 21. November veröffentlicht wird.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
177.597 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.978 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
106.251 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Fußball International
Wettskandal
Türkei-Beben: Über 1000 (!) Spieler suspendiert
Quali-Endspurt
Alle Szenarien: So fährt Österreich zur WM!
Krone Plus Logo
U17-Fußball-WM
„Dieser Mannschaft sind keine Grenzen gesetzt“
Krone Plus Logo
„Krone“ aus Zypern:
Rosen fürs Team – und ein Blumenstrauß für „Arnie“
Tickets viel zu teuer
Mexikos Präsidentin verschenkt ihre WM-Karte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf