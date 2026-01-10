LH Kaiser warnt vor „Gesetz des Dschungels“

Unsere Antwort darauf dürfe nicht Resignation sein. „Sie muss Verantwortung heißen. Unsere Antwort kann auch nicht darin liegen, was viele meinen, nämlich rechtsextreme Parteien ohne Weiteres an die Macht zu lassen, in der Hoffnung, dass sie sich dort von selbst entzaubern und die Enttäuschung bei den Wählerinnen und Wählern von selbst einsetzt.“