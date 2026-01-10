Schnee in Kärnten: Hier war Frau Holle fleißig!

Wegen der Schneefälle ist es auch zu glatten Fahrbahnen und in Folge zu Unfällen gekommen. So auf der Köttmannsdorfer Landesstraße. Dort war ein 74-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw unterwegs, geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Mann blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.