Schnee in Kärnten: Hier war Frau Holle fleißig!

Frau Holle war in den vergangenen 36 Stunden fleißig! Zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee und mehr messen Meteorologen vom Tauernwetter in Kärnten und Osttirol. Wo am meisten Schnee liegt und wo Gefahren lauern ...
Wintersportler können sich freuen. Bis in die tiefen Lagen hat es in den vergangenen Stunden geschneit. Auch die Betreiber der Skigebiete jubeln – und können damit wieder alle Lifte in Betrieb nehmen.
Am meisten Schnee misst David Kaufmann vom Tauernwetter auf der Kanzelhöhe – 35 Zentimeter, gefolgt von Flattnitz mit 34 Zentimetern. 22 Zentimeter liegen in Obervellach und Mallnitz. 24 in Preitenegg, 26 auf der Kölnbreinsperre, 30 am Loiblpass, 21 in Bad Eisenkappel, Völkermarkt und St. Veit. Am wenigstens geschneit hat es in Spittal an der Drau (elf Zentimeter Neuschnee) und in Klagenfurt, Villach und Lienz mit 12 Zentimeter.
„Die Schneehotspots lagen im Nordwesten zwischen dem mittleren Mölltal und der Innerkrems sowie im östlichen Klagenfurter Becken zwischen Völkermarkt und St. Veit an der Glan“, so Kaufmann.
Kaum Lawinengefahr
Von einer Lawinengefahr sei laut Lawinenwarndienst Kärnten keine Rede. Die Gefahrenstufe ist in der Oberkärntner Bergregion, in den Karawanken und im Bereich der Koralpe auf Stufe 2 – also mäßig.
Wegen der Schneefälle ist es auch zu glatten Fahrbahnen und in Folge zu Unfällen gekommen. So auf der Köttmannsdorfer Landesstraße. Dort war ein 74-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw unterwegs, geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Mann blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.
