Deutschland trauert um Motorsport-Legende Herrmann

„Ikone der Silberpfeile“

Auch der Rennstall von Mercedes, für den Herrmann neben Juan Manuel Fangio, Stirling Moss und Karl Kling in der Formel 1 an den Start ging, nahm in einem Statement Abschied vom gebürtigen Stuttgarter. „Wir sind zutiefst betroffen vom Tod der Motorsportlegende Hans Herrmann. Hans fuhr 1954 und 1955 für Mercedes-Benz in der Formel 1 und erlebte eine glanzvolle und abwechslungsreiche Motorsportkarriere mit Siegen in Le Mans und bei der Targa Florio. Er bleibt eine Ikone der Silberpfeile“, heißt es in einem Beitrag auf X.