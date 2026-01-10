Deutschland trauert um Motorsport-Legende Herrmann

Der deutsche Motorsport trauert um Hans Herrmann. Der ehemalige Langstrecken- und Formel-1-Pilot ist am Freitag im Alter von 97 Jahren verstorben.
Nach einer Ausbildung zum Konditor widmete sich Herrmann ab 1952 dem Motorsport, mit einem Porsche 356 feierte der Deutsche in seinem ersten Rundstreckenrennen direkt den ersten Sieg. In den darauffolgenden Jahren sollten zahlreiche Erfolge dazukommen - etwa der Sieg im 24h-Rennen von Le Mans 1970 im Porsche 917.
„Die Nachricht über den Tod von Hans Herrmann hat uns alle sehr getroffen. Er war einer der erfolgreichsten Werksrennfahrer von Porsche. Mit dem Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans haben Richard Attwood und er Geschichte geschrieben“, so Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport.
„Ikone der Silberpfeile“
Auch der Rennstall von Mercedes, für den Herrmann neben Juan Manuel Fangio, Stirling Moss und Karl Kling in der Formel 1 an den Start ging, nahm in einem Statement Abschied vom gebürtigen Stuttgarter. „Wir sind zutiefst betroffen vom Tod der Motorsportlegende Hans Herrmann. Hans fuhr 1954 und 1955 für Mercedes-Benz in der Formel 1 und erlebte eine glanzvolle und abwechslungsreiche Motorsportkarriere mit Siegen in Le Mans und bei der Targa Florio. Er bleibt eine Ikone der Silberpfeile“, heißt es in einem Beitrag auf X.
