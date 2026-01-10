„Prominent!“-Moderatorin bricht in Tränen aus

Radikale Sparmaßnahmen bei RTL: Das beliebte VOX-Magazin „Prominent!“ wird nach zwei Jahrzehnten eingestellt. Für Moderatorin Laura Dahm bricht damit eine Welt zusammen. In einer hochemotionalen Videobotschaft konnte sie jetzt ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Nur zwei Wochen vor ihrem Vierziger ist sie arbeitslos.
RTL krempelt sein Programm um – und das mit drastischen Konsequenzen. Wie nun bekannt wurde, müssen sich Zuschauer von einem echten TV-Dauerbrenner verabschieden. Das Star-Magazin „Prominent!“, das seit 2006 fester Bestandteil des Sonntagabends bei VOX war, wird abgesetzt. Die letzte Klappe fällt bereits am 11. Jänner.
„Kein Job mehr“: Laura Dahm teilt emotionales Statement
Besonders hart trifft das Aus die Moderatorin Laura Dahm (39). Die TV-Bekanntheit, die seit 2018 für das Format vor der Kamera stand, erfuhr die Nachricht offenbar zeitgleich mit der Öffentlichkeit. Auf Instagram wandte sie sich unter Tränen an ihre Follower: „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich musste mich erst einmal sammeln und das Ganze realisieren.“
Doch der Schock sitzt tiefer als nur das Ende einer Moderation. Dahm verliert nicht nur ihre Präsenz auf dem Bildschirm: „Ich bin auch als Redakteurin hinter der Kamera vom Stellenabbau betroffen, sprich: Ich habe keinen Job mehr“, gestand sie sichtlich aufgelöst.
Wie geht es für Laura Dahm weiter?
Trotz der Ungewissheit versucht die 39-Jährige, nach vorn zu blicken. Während ihre Zeit bei VOX endet, bleibt sie ihren Fans zumindest beim Radiosender 1Live erhalten. Dennoch lässt sie die Verzweiflung über das plötzliche TV-Aus spüren: „Ehrlich gesagt weiß ich erst mal nicht, wie es weitergehen soll.“
Für die Fans der Sendung markiert der kommende Sonntag das Ende einer Ära. Nach fast 20 Jahren verschwindet eines der bekanntesten Society-Formate Deutschlands für immer vom Bildschirm.
