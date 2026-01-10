„Prominent!“-Moderatorin bricht in Tränen aus

„Kein Job mehr“: Laura Dahm teilt emotionales Statement

Besonders hart trifft das Aus die Moderatorin Laura Dahm (39). Die TV-Bekanntheit, die seit 2018 für das Format vor der Kamera stand, erfuhr die Nachricht offenbar zeitgleich mit der Öffentlichkeit. Auf Instagram wandte sie sich unter Tränen an ihre Follower: „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Ich musste mich erst einmal sammeln und das Ganze realisieren.“