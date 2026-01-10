Urlauberschichtwechsel und Schnee: Chaos droht!

„Wenn es stärker zu schneien beginnt, ...“

Das große Schneechaos blieb am Samstagvormittag aber zunächst noch aus. Entlang der Fernpassroute etwa schneite es zwar teilweise kräftig – die Fahrbahnen waren aber vorerst noch „schwarz“. Der ÖAMTC erwartet sich ein „verkehrsreiches Wochenende“, an dem der Schnee eine wesentliche Rolle spielen könnte. „Wenn es stärker zu schneien beginnt, könnte sich die Situation auf den Straßen zunehmend verschärfen“, hieß es.