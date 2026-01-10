Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Hotspots

Urlauberschichtwechsel und Schnee: Chaos droht!

Tirol
10.01.2026 09:34
Dichter Verkehr schon in der Früh beim Grenzübergang Kufstein Kiefersfelden (links). Am ...
Dichter Verkehr schon in der Früh beim Grenzübergang Kufstein Kiefersfelden (links). Am Arlbergpass galt Schneekettenpflicht.(Bild: Asfinag, Land Tirol (Webcam))

An „normalen“ Samstagen in der Wintersaison sind die Tiroler Hauptverkehrsrouten schon meist verstopft – heute könnte ein noch größeres Chaos drohen. Zum Urlauberschichtwechsel gesellt sich nämlich diesmal auch noch Schnee. Wo Autofahrer viel Geduld brauchen werden.

0 Kommentare

Die richtige Winterausrüstung ist entscheidend – nicht nur auf den Skipisten, sondern vor allem auch auf der Straße. Denn die wird es heute, Samstag, in Tirol brauchen. Die Rede ist nicht nur von Winterreifen, sondern auch etwa von Schneeketten. Kettenpflicht galt am Samstagvormittag unter anderem am Arlbergpass und am Fernpass (für Kfz über 7,5 Tonnen).

Tiefster Winter am Arlberg. Dort wird am Wochenende noch besonders viel Schnee erwartet.
Tiefster Winter am Arlberg. Dort wird am Wochenende noch besonders viel Schnee erwartet.(Bild: Land Tirol (Webcam))

„Wenn es stärker zu schneien beginnt, ...“
Das große Schneechaos blieb am Samstagvormittag aber zunächst noch aus. Entlang der Fernpassroute etwa schneite es zwar teilweise kräftig – die Fahrbahnen waren aber vorerst noch „schwarz“. Der ÖAMTC erwartet sich ein „verkehrsreiches Wochenende“, an dem der Schnee eine wesentliche Rolle spielen könnte. „Wenn es stärker zu schneien beginnt, könnte sich die Situation auf den Straßen zunehmend verschärfen“, hieß es.

Schneefall auf der Fernpassstraße bei Reutte.
Schneefall auf der Fernpassstraße bei Reutte.(Bild: Land Tirol (Webcam))
Die Fernpassstraße bei Heiterwang.
Die Fernpassstraße bei Heiterwang.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Die Fernpassstraße wird auch am Samstag wieder einer der Stau-Hotspots sein. Bereits in der Früh herrschte reger Verkehr – insbesondere zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte. Staus, stockender Verkehr und Verzögerungen gab es auch schon auf der A12 Inntalautobahn zwischen Jenbach und am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.

Wo man auch noch Geduld haben sollte
Neben diesen Hotspots sollten sich Autofahrer auch andernorts wieder auf Behinderungen einstellen – etwa auf der A13 Brennerautobahn, auf der B177 Seefelder Straße oder B181 Achenseestraße.

Ein weiterer Hotspot: Die B169 Zillertalstraße.
Ein weiterer Hotspot: Die B169 Zillertalstraße.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Auf den Zu- und Abfahrtsstraßen der bekannten Skigebiete wie dem Zillertal, dem Ötztal oder dem Paznauntal und rund um Kitzbühel sollten Autofahrer ebenfalls mehr Zeit einplanen. Auch in anderen Bundesländern, wie etwa in Salzburg auf der A10 Tauernautobahn rechnen Experten mit viel Verkehr.

Lesen Sie auch:
Heikel wurde es teils auf der Brennerautobahn.
Kettenpflicht, Unfälle
Endlich Schnee, aber Behinderungen und Sperren
09.01.2026
Erhöhte Lawinengefahr
Schnee, Eis und Sperren: Österreich im Winterchaos
09.01.2026

Trüber Samstag mit Schnee
Das Wetter könnte, wie eingangs erwähnt, die Situation auf den Straßen zunehmend verschärfen. Der Tag verläuft in Nordtirol laut GeoSphere Austria trüb und nasskalt. „Am Vormittag breiten sich Schneeschauer auf viele Regionen Nordtirols aus. Auch am Nachmittag bleibt es unbeständig, trüb und phasenweise windig. Am meisten Schnee fällt im Weststau vom Verwall über die Arlbergregion bis zu den Lechtaler Alpen“, hieß es.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.723 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.388 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
115.052 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf