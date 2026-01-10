Urlauberschichtwechsel und Schnee: Chaos droht!

An „normalen“ Samstagen in der Wintersaison sind die Tiroler Hauptverkehrsrouten schon meist verstopft – heute könnte ein noch größeres Chaos drohen. Zum Urlauberschichtwechsel gesellt sich nämlich diesmal auch noch Schnee. Wo Autofahrer viel Geduld brauchen werden.
Die richtige Winterausrüstung ist entscheidend – nicht nur auf den Skipisten, sondern vor allem auch auf der Straße. Denn die wird es heute, Samstag, in Tirol brauchen. Die Rede ist nicht nur von Winterreifen, sondern auch etwa von Schneeketten. Kettenpflicht galt am Samstagvormittag unter anderem am Arlbergpass und am Fernpass (für Kfz über 7,5 Tonnen).
„Wenn es stärker zu schneien beginnt, ...“
Das große Schneechaos blieb am Samstagvormittag aber zunächst noch aus. Entlang der Fernpassroute etwa schneite es zwar teilweise kräftig – die Fahrbahnen waren aber vorerst noch „schwarz“. Der ÖAMTC erwartet sich ein „verkehrsreiches Wochenende“, an dem der Schnee eine wesentliche Rolle spielen könnte. „Wenn es stärker zu schneien beginnt, könnte sich die Situation auf den Straßen zunehmend verschärfen“, hieß es.
Die Fernpassstraße wird auch am Samstag wieder einer der Stau-Hotspots sein. Bereits in der Früh herrschte reger Verkehr – insbesondere zwischen dem Grenztunnel Füssen und Reutte. Staus, stockender Verkehr und Verzögerungen gab es auch schon auf der A12 Inntalautobahn zwischen Jenbach und am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.
Wo man auch noch Geduld haben sollte
Neben diesen Hotspots sollten sich Autofahrer auch andernorts wieder auf Behinderungen einstellen – etwa auf der A13 Brennerautobahn, auf der B177 Seefelder Straße oder B181 Achenseestraße.
Auf den Zu- und Abfahrtsstraßen der bekannten Skigebiete wie dem Zillertal, dem Ötztal oder dem Paznauntal und rund um Kitzbühel sollten Autofahrer ebenfalls mehr Zeit einplanen. Auch in anderen Bundesländern, wie etwa in Salzburg auf der A10 Tauernautobahn rechnen Experten mit viel Verkehr.
Trüber Samstag mit Schnee
Das Wetter könnte, wie eingangs erwähnt, die Situation auf den Straßen zunehmend verschärfen. Der Tag verläuft in Nordtirol laut GeoSphere Austria trüb und nasskalt. „Am Vormittag breiten sich Schneeschauer auf viele Regionen Nordtirols aus. Auch am Nachmittag bleibt es unbeständig, trüb und phasenweise windig. Am meisten Schnee fällt im Weststau vom Verwall über die Arlbergregion bis zu den Lechtaler Alpen“, hieß es.
