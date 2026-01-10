Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tickets gewinnen

„28 Years Later: The Bone Temple“ kommt ins Kino

Gewinnspiele
10.01.2026 09:59

Düster, brutal, kompromisslos: Mit „28 Years Later: The Bone Temple“ wird das Rage-Virus-Universum neu aufgedreht – und diesmal sind nicht nur die Infizierten gefährlich. Kinostart ist 16. Jänner und die „Krone“ verlost 3x2 Kinogutscheine. 

0 Kommentare

Wenn Nia DaCosta das Regiezepter übernimmt, wird es nichts für schwache Nerven: In „28 Years Later: The Bone Temple“ erweitert sie die von Danny Boyle und Alex Garland geschaffene Welt – und stellt sie „auf den Kopf“. Der neue Teil zeigt eine Realität, in der die größte Bedrohung nicht zwingend die Infizierten sind, sondern die Menschen, die übrig geblieben sind.

Im Zentrum steht Dr. Kelson (Ralph Fiennes), der sich in einer schockierenden neuen Beziehung wiederfindet – mit Folgen, die die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Parallel gerät Spike (Alfie Williams) nach seiner Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) in einen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt. Die Überlebenden werden zur eigenen Spezies, welche grausamer, unberechenbarer und„seltsamer“ sind, als alles, was man bislang aus dem Franchise kannte.

(Bild: © 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)
(Bild: © 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)
(Bild: © 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Mitmachen und gewinnen 
Zum Kinostart am 16. Jänner verlost die „Krone“ nun 3x2 Kinogutscheine für „28 Years Later: The Bone Temple“. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Jänner, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
141.738 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
123.092 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
109.123 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf