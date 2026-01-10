„28 Years Later: The Bone Temple“ kommt ins Kino

Im Zentrum steht Dr. Kelson (Ralph Fiennes), der sich in einer schockierenden neuen Beziehung wiederfindet – mit Folgen, die die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Parallel gerät Spike (Alfie Williams) nach seiner Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) in einen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt. Die Überlebenden werden zur eigenen Spezies, welche grausamer, unberechenbarer und„seltsamer“ sind, als alles, was man bislang aus dem Franchise kannte.