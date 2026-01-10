„28 Years Later: The Bone Temple“ kommt ins Kino

Düster, brutal, kompromisslos: Mit „28 Years Later: The Bone Temple“ wird das Rage-Virus-Universum neu aufgedreht – und diesmal sind nicht nur die Infizierten gefährlich. Kinostart ist 16. Jänner und die „Krone“ verlost 3x2 Kinogutscheine.
Wenn Nia DaCosta das Regiezepter übernimmt, wird es nichts für schwache Nerven: In „28 Years Later: The Bone Temple“ erweitert sie die von Danny Boyle und Alex Garland geschaffene Welt – und stellt sie „auf den Kopf“. Der neue Teil zeigt eine Realität, in der die größte Bedrohung nicht zwingend die Infizierten sind, sondern die Menschen, die übrig geblieben sind.
Im Zentrum steht Dr. Kelson (Ralph Fiennes), der sich in einer schockierenden neuen Beziehung wiederfindet – mit Folgen, die die bekannte Welt nachhaltig verändern könnten. Parallel gerät Spike (Alfie Williams) nach seiner Begegnung mit Jimmy Crystal (Jack O’Connell) in einen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt. Die Überlebenden werden zur eigenen Spezies, welche grausamer, unberechenbarer und„seltsamer“ sind, als alles, was man bislang aus dem Franchise kannte.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 16. Jänner verlost die „Krone“ nun 3x2 Kinogutscheine für „28 Years Later: The Bone Temple“. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Jänner, 09:00 Uhr.
