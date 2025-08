Zwei Silbermedaillen und ein Rekord retten Saison

Wie schon über die 100 Meter lieferte sie sich mit Leni Lindner ein spannendes Duell und überquerte in einer Zeit von 23,82 Sekunden als Zweite die Ziellinie. „Krass! Das ist die viertschnellste Zeit, die ich jemals gelaufen bin“, war die Heeressportlerin – deren persönliche Bestleistung bei 23,67 Sekunden steht, überrascht. „So wie das Jahr lange Zeit gelaufen ist, wollte ich eigentlich nach Eisenstadt die Saison beenden. Diese Leistungen haben mir allerdings extrem viel neue Motivation gegeben. Darum werde ich jetzt im August schauen, dass ich die Technik noch ein wenig in einigen Wettkämpfen festigen kann.“ So sind bereits einige Starts in der Schweiz – unter anderem in Fribourg an der Saane – geplant.