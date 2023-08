Posch krönt sich zur Mehrkampf-Kaiserin von China

Nächste Bestleistung

Und das tat sie auch nicht. Von Beginn an suchte Isabel die Nähe zu Loban und ließ diese nicht aus dem Blick. Als sie nach 600 Meter verschärfte, blieb Posch an ihr dran und erreichte direkt hinter ihr als Vierte das Ziel. Die Zeit? Der Hammer! In 2:16.99 Minuten verlor die Vorarlbergerin nur sechs Zehntel auf ihre Konkurrentin, verbesserte ihre persönliche Bestleistung um 1,51 Sekunden und fixierte die sensationelle Goldmedaille!