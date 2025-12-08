Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brutale Attacke

Kinder schlugen mit Hämmern auf 13-Jährigen ein

Chronik
08.12.2025 11:37
Mit Nothämmern wie diesem haben die Kinder auf den 13-Jährigen eingeprügelt.
Mit Nothämmern wie diesem haben die Kinder auf den 13-Jährigen eingeprügelt.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein Fall von erschreckender kindlicher Gewalt hat sich am Busbahnhof in Lindau (D) direkt an der Grenze zu Österreich ereignet. Ein 13-Jähriger wurde dort von vier Kindern brutal attackiert, sowohl das Opfer als auch die Täter kommen aus Vorarlberg.

0 Kommentare

Laut der bayrischen Polizei sei dem brutalen Angriff am Freitagabend ein verbaler Streit zwischen dem Opfer und einem gleichaltrigen Ukrainer vorausgegangen. In weiterer Folge schlugen insgesamt vier Kinder mit Nothämmern, welche sie zuvor aus einem Stadtbus gestohlen hatten, auf den 13-Jährigen ein. Als dieser am Boden lag, traten sie noch mit den Füßen auf ihn ein. Glücklicherweise erlitt der Bursche bei der Attacke keine schweren Verletzungen.

Hinter Polizeigebäude versteckt
Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten sich die vier Angreifer schon aus dem Staub gemacht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Kinder aber schnell als Täter identifiziert werden – was auch daran lag, dass sie sich ausgerechnet hinter dem Gebäude der Kriminalpolizei Lindau versteckt hatten. Laut der deutschen Exekutive ist der jüngste Täter elf Jahre alt, der älteste 13 Jahre. Bei den Angreifern handle es sich um ein Brüderpaar aus Syrien sowie um zwei Ukrainer, die alle in Vorarlberg leben – so wie auch das Opfer, das die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Opfer ins LKH Bregenz gebracht
Der elfjährige Ukrainer wurde an seinen Betreuer sowie an den Vater übergeben, sein 13-jähriger Landsmann an den Familienkrisendienst der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Das 13-jährige Opfer ist nach Rücksprache mit den Eltern ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert worden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichVorarlberg
Polizei
Kinder
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
7° / 12°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
142.275 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
136.657 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
116.456 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Chronik
Dramatischer Vorfall
Zug in der Schweiz entgleist und fast abgestürzt
Brutale Attacke
Kinder schlugen mit Hämmern auf 13-Jährigen ein
„Vögels Lexikon“
„Sinna, sinniera, hintersinna“: Grübeln im Ländle
RTL in Beaver Creek
„Lucky Luke“: Feurstein nützt seine zweite Chance
Diawara-Doppelpack
0:3! Nichts zu holen für WSG Tirol gegen Altacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf