Kinder schlugen mit Hämmern auf 13-Jährigen ein

Hinter Polizeigebäude versteckt

Als die Polizei am Tatort eintraf, hatten sich die vier Angreifer schon aus dem Staub gemacht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Kinder aber schnell als Täter identifiziert werden – was auch daran lag, dass sie sich ausgerechnet hinter dem Gebäude der Kriminalpolizei Lindau versteckt hatten. Laut der deutschen Exekutive ist der jüngste Täter elf Jahre alt, der älteste 13 Jahre. Bei den Angreifern handle es sich um ein Brüderpaar aus Syrien sowie um zwei Ukrainer, die alle in Vorarlberg leben – so wie auch das Opfer, das die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.