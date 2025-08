Trump-Stiche | „Schamlos“

Trump-Stiche. Der nächste Stichtag, der nächste Stich, den uns Donald Trump versetzt: Ab heute sollen die 15-prozentigen US-Zölle auf EU-Waren in Kraft treten. Aber bis zur letzten Minute war unklar, wie der „Deal“ mit Europa genau aussieht, die EU und die USA widersprechen sich bei den Details. Das ist auch deshalb möglich, weil ein schriftliches Abkommen weiterhin nicht existiert. Was es stattdessen gibt: neue Aussagen des US-Präsidenten, bei denen einem einmal mehr die Haare zu Berge stehen. Denn zu den mit Ursula von der Leyen vereinbarten hohen Investitionen der EU in den USA stellt Trump klar, was er sich von Europa erwartet: „Sie haben mir 600 Milliarden Dollar gegeben, und das ist ein Geschenk. Die Details sind, dass die Milliarden in alles investiert werden können, was ich will. Alles. Ich kann damit machen, was ich will“, sagte der Präsident. Und das wollen wir ihm glauben, oft genug hat er bewiesen, dass er macht, was er will.