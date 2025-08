Auftritt in Mörbisch nach Eklat um Russland-Show

Für seinen Auftritt am Rande des internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg vor ein paar Wochen hagelte es für Al Bano Carrisi einiges an Kritik. Allen voran seine Ex-Frau und Bühnenpartnerin Romina Power distanzierte sich von der Darbietung ihres gemeinsamen Klassikers „Felicità“ in Russland. „Es ist weder der richtige Ort noch der richtige Moment, um von Glück zu singen“, so die Sängerin damals.