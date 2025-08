Sterbeurkunde enthüllt, woran Ozzy Osbourne starb

Mit Hubschrauber zum Spital gebracht

Am 22. Juli, dem Tag von Osbournes Tod, flog ein Rettungshubschrauber zum Haus des Sängers in der Nähe des Dorfes Chalfont St. Giles in Großbritannien, wie die Zeitung „The New York Times“ berichtete. Ein Rettungssprecher erklärte, dass sein Team dorthin gerufen wurde, „um dort eine intensive medizinische Versorgung zu leisten“. Nähere Details nannte der Sprecher allerdings nicht.