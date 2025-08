Backstreet Boys sorgen in Schladming für Rekord

Nick & Co. bleiben zum Skifahren da

Und, durch ihre aktuelle Show in Las Vegas kommen die „Buben“ auch in Bestform in die Steiermark. „Das wird eine Show der Superlative“, freut sich Leutgeb schon. Und: Alle Fans haben gute Chancen, Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson und Howie Dorough auch auf den Pisten zu erspähen. Die US-Amerikaner kommen großteils nämlich mit ihren Familien und werden nach ihrem Dreierpack ein paar Ski-Tage mit Blick auf den Dachstein einlegen – und die Steiermark so mit allen Sinnen genießen.