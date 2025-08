Wie junge Tischler zu echten Werbestars werden

Vier Wochen prominent

Zudem wolle man auch die heimischen Ausbildungsbetriebe in den Fokus rücken und die Lehre insgesamt als ein Erfolgsmodell mit Zukunft präsentieren. Jakob Riedler (Ybbsitz), Richard Frei (Reingers), Fabian Thomas (Bad Großpertholz), Daniel Weidenauer (Waidhofen an der Ybbs) und Benjamin Schreder (Thomasberg) werden also an jeweils zwei Stellen in ihren Heimatregionen vier Wochen lang großflächig affichiert. Damit bekommen die Erfolge des heimischen Handwerks fünfmal ein sympathisches Gesicht.