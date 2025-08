Beim Graz-Camp dürfen Kiel-Stars sogar „sündigen“

Mittendrin auch Mykola Bilyk, Kapitän des österreichischen Teams. Der 28-Jährige, schon seit 2016 beim THW, will nach verletzungsgeplagter Zeit wieder durchstarten. „Ich habe sehr viel Lust auf Handball, gefühlt bereite ich mich schon ein Jahr vor“, kann Bilyk den Saisonstart nicht erwarten. Da will der Cupsieger laut Trainer Filip Jicha wieder um die Champions-League-Plätze mitspielen. „Die Woche in Graz ist quasi die wichtigste der Vorbereitungszeit“, sagt Szilágyi.