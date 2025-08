„Österreich ist bei der NATO der blinde Passagier“

Jetzt liegt Rumänien an der NATO-Ostflanke und unterstützt seinen Nachbarn Ukraine. Die Sorge wächst, dass Putin schon in wenigen Jahren ein NATO-Land angreifen könnte. Eine strategische Herausforderung für Rumänien?

Die russische Wirtschaft leidet sehr. Ich bin mir nicht sicher, wie lang Russland einen weiteren Krieg durchhalten könnten. Die Russen kommen schon jetzt in der Ukraine kaum voran. Andererseits ist die Wirtschaft voll auf Krieg ausgerichtet. Um das aufrechtzuerhalten, muss der Krieg weitergehen. Europa muss sich also auf so ein Szenario vorbereiten. Ich bin für eine starke europäische Armee und vor allem für eine starke Infrastruktur. Denn Logistik gewinnt Kriege. Aktuell würde das Eisenbahnnetz nicht gut genug funktionieren, um Ausrüstung schnell an die Front zu bringen. Und ich glaube an Abschreckung durch Stärke: Wenn Russland denkt, dass es geschlagen wird, wird es Europa nicht angreifen.