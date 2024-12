OMV-Chef: „Können Kunden garantiert versorgen“

„Krone“: Sie haben den Gasliefervertrag mit der Gazprom gekündigt. Wie geht es weiter?

Alfred Stern: Am wichtigsten ist, dass wir alle unsere Kunden zuverlässig versorgen können. Dafür haben wir die notwendige Arbeit in den vergangenen Jahren gemacht: Wir haben die Gasquellen diversifiziert und dafür die Pipeline-Kapazitäten besorgt. Wir müssen in Europa die Produktion von Gas weiter vorantreiben, beispielsweise in Wittau im Weinviertel. Für die EU ist unser Neptun-Deep-Projekt im Schwarzen Meer noch wichtiger.