„Habe mich am ersten Tag in Salzburg verliebt“

Conference League hat für Österreich einen Vorteil
„Krone“-Stopplicht
Daryna Stanovova ist die neue Zuspielerin bei den Bundesliga-Damen des PSVBG Salzburg. Die 20-jährige Ukrainerin sprach mit der „Krone“ über ihr neues Leben an der Salzach, ihre Rolle im Team und den Krieg in ihrer Heimat.
„Was mich nicht umbringt, macht mich härter.“ Dieses Lebensmotto soll Daryna Stanovova die nötige Kraft geben, um sich im zarten Alter von 20 Jahren im europäischen Volleyball durchzusetzen. Auch abseits des Parketts hat dieses Motto Wirkung. Wenn auch nicht im positiven Sinn.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.