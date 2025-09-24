Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um

Hunderten Autofahrern flatterten Drohbriefe ins Haus, basierend auf einer perfiden Parkplatz-Falle in Wien. Nun rollen Klagen gegen Kanzlei, Besitzwacht und deren Hintermänner. Anwalt Thomas Breuss schildert Krone+, wie er geschickt vorgehen wird.
Ein offener Schranken, ein unscheinbares Grundstück und eine Kamera, die alles erfasste: So begann ein Treiben rund um den Marathonweg im 2. Bezirk, das mittlerweile die Gerichte beschäftigt. Autofahrer wurden in eine Falle gelockt, gefilmt und später mit Drohbriefen eingedeckt. Hinter dem Modell stehen eine deutsche Abmahnkanzlei, zwei Firmen mit martialischen Namen und eine Methode, die System hat.
