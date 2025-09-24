Vorteilswelt
Abzocke am Parkplatz

Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um

Wien
24.09.2025 06:00
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.

Hunderten Autofahrern flatterten Drohbriefe ins Haus, basierend auf einer perfiden Parkplatz-Falle in Wien. Nun rollen Klagen gegen Kanzlei, Besitzwacht und deren Hintermänner. Anwalt Thomas Breuss schildert Krone+, wie er geschickt vorgehen wird.

Ein offener Schranken, ein unscheinbares Grundstück und eine Kamera, die alles erfasste: So begann ein Treiben rund um den Marathonweg im 2. Bezirk, das mittlerweile die Gerichte beschäftigt. Autofahrer wurden in eine Falle gelockt, gefilmt und später mit Drohbriefen eingedeckt. Hinter dem Modell stehen eine deutsche Abmahnkanzlei, zwei Firmen mit martialischen Namen und eine Methode, die System hat.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
