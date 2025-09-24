Autokonzern Stellantis unterbricht Produktion

Betroffen sind Werke in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien. In der Nähe von Paris wird ein Werk für zwei Wochen geschlossen, nahe Neapel die Produktion des Fiat Panda für eine Woche eingestellt. Die weiteren Unterbrechungen dauern voraussichtlich fünf Tage (Eisenach in Deutschland) sowie sieben, neun beziehungsweise 14 Tage (Saragossa und Madrid in Spanien, Tychy in Polen).