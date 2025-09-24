„Eine schwere Aufgabe, aber keine unmögliche!“

„Sturm erwartet in Midtjylland eine sehr schwere Aufgabe – aber keine unmögliche!“ Diese Einschätzung kommt aus berufenem Munde – denn Ex-Hartberg-Goalie Raphael Sallinger hat mit Hibernian Edinburgh vor knapp sieben Wochen bereits mit Midtjylland die Klingen gekreuzt. Bitter für den 29-jährigen Kärntner: Mit 1:1 und 1:2 n.V. ist er gegen Dänemarks Vizemeister in der Qualifikation zur Europa League um Haaresbreite gescheitert.