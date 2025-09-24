NFL trauert um Ex-Profi Rudi Johnson (45)

Bengals trauern

„Rudi war ein großartiger Mensch und ein hervorragender Running Back. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod“, wird Bengals-Eigentümer Mike Brown in einer Mitteilung der Franchise zitiert. Wie die US-Nachrichtenseite „TMZ“ schreibt, habe Johnson unter den Auswirkungen einer chronisch-traumatischen Enzephalopathie – ausgelöst durch Gehirnerschütterungen während seiner Karriere – gelitten. Mit nur 45 Jahren gab sich der ehemalige Profi nun seinen psychischen Problemen geschlagen ...