NFL trauert um Ex-Profi Rudi Johnson (45)

Die NFL (National Football League) trauert um Rudi Johnson. Der ehemalige Runningback der Cincinnati Bengals und Detroit Lions beschloss im Alter von gerade einmal 45 Jahren, seinem Leben ein Ende zu setzen.
2001 war Johnson von den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen worden, 2008 wechselte der US-Amerikaner für eine letzte Saison zu den Detroit Lions. Im Lauf seiner NFL-Karriere brachte es Johnson auf 49 Rushing Touchdowns sowie zwei Receiving Touchdowns. 2004 wurde der Runningback außerdem in den Pro Bowl gewählt.
Bengals trauern
„Rudi war ein großartiger Mensch und ein hervorragender Running Back. Wir sind zutiefst traurig über seinen Tod“, wird Bengals-Eigentümer Mike Brown in einer Mitteilung der Franchise zitiert. Wie die US-Nachrichtenseite „TMZ“ schreibt, habe Johnson unter den Auswirkungen einer chronisch-traumatischen Enzephalopathie – ausgelöst durch Gehirnerschütterungen während seiner Karriere – gelitten. Mit nur 45 Jahren gab sich der ehemalige Profi nun seinen psychischen Problemen geschlagen ...
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
