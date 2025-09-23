Am „Rasen der Tränen“ ohne den Spielmacher

Am „Rasen der Tränen“ kämpft Sturm um einen gelungenen Einstand in die Europa League. In Herning haben Stankovic, Kiteishvili, Hierländer & Co. noch eine Rechnung zu begleichen – denn 2022 endete in Dänemark eine vielversprechende Europa-League-Saison in der MCH-Arena. Nur ein Punkt fehlte zum Aufstieg – aber den ließ Midtjylland mit einem 2:0-Sieg nicht zu.