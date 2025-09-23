Vorteilswelt
Sturm in Midtjylland:

Am „Rasen der Tränen“ ohne den Spielmacher

Sport-Nachrichten
23.09.2025 13:45
Stefan Hierländer (l.) und Sturm haben an Herning keine guten Erinnerungen.
Stefan Hierländer (l.) und Sturm haben an Herning keine guten Erinnerungen.(Bild: GEPA)

Schock für Sturm vorm Europa League Auftakt Mittwoch (18.45) in Herning – Spielmacher Kiteishvili fällt gegen Dänemarks Vizemeister aus! Das Stadion von Midtjylland ist Hierländer  & Co. ohnehin in unliebsamer Erinnerung. Denn vor drei Jahren erlebten sie dort eine bittere Nacht, schieden aus dem Europacup aus. Trotz Punktegleichheit mit dem Gruppensieger.

Am „Rasen der Tränen“ kämpft Sturm um einen gelungenen Einstand in die Europa League. In Herning haben Stankovic, Kiteishvili, Hierländer & Co. noch eine Rechnung zu begleichen – denn 2022 endete in Dänemark eine vielversprechende Europa-League-Saison in der MCH-Arena. Nur ein Punkt fehlte zum Aufstieg – aber den ließ Midtjylland mit einem 2:0-Sieg nicht zu.

