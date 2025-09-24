Missbrauchsverdacht im SOS-Kinderdorf Seekirchen

Erste Vorwürde bereits Mitte September

Abseits dieses Ermittlungsfalles wurden Mitte September schwere Misshandlungsvorwürfe bekannt, zu denen es schon vor Jahren in SOS-Kinderdörfern in Kärnten und in Tirol gekommen sein soll. Einem Bericht zufolge sollen Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg misshandelt, eingesperrt und nackt fotografiert worden sein. Die Informationen der Wochenzeitung „Falter“ stammen aus einer Studie, die das SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben, aber nie öffentlich gemacht hatte.