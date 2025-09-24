Alexander Eder im Talk

„Will mit den Leuten einfach nur eskalieren“

Adabei-TV Clips
24.09.2025 11:48
krone.tv hat mit Alexander Eder gesprochen! Der sympathische Musiker hat mit uns über sein drittes Album geplaudert, das er auf seiner kommenden Tour den Fans präsentieren wird. Er verrät, welche Überraschungen und Highlights die Leute bei den Shows erwarten können. Mehr dazu im Video.

