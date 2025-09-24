Wie kleine Ratten den Weg in Kinderseelen öffnen

Kein Streichelzoo

Neben dem Seelenheil der kleinen Klienten steht aber auch das Wohl der Tiere im Vordergrund. In einem Vorgespräch wird die Erwartungshaltung genau besprochen, denn es muss die Sicherheit beider Seiten gewährleistet werden. „Leider glauben manche Eltern, dass es wie ein Streichelzoo funktioniert. Diese Vorstellung können meine Tiere nicht erfüllen, alles passiert auf einer freiwilligen Basis. Manchmal muss man eben auch aushalten, wenn sich die Ratten zurückziehen und man sie nur leise beobachten darf“, so die Tierfreundin.