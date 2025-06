Amazon startet Billigportal Haul in Deutschland

Das englische Wort Haul bedeutet übersetzt so viel wie Beute oder Fang. Die neue Rubrik ist in den bestehenden Online-Shop integriert und soll ab Donnerstag in Deutschland zunächst für ausgewählte Kunden in der App verfügbar sein, teilte Amazon mit. In den kommenden Wochen werde Haul allen anderen Kunden bereitgestellt. Um Haul zu finden, kann man im Suchfeld Haul eingeben oder über das Symbol im Hauptniveau dorthin gelangen.