Thomas Müller offen: „Du spürst die Einsamkeit“

Thomas Müller lebt seit Monaten in Kanada – ohne seine Frau Lisa. Nun spricht der ehemalige Bayern-Star offen über seine Entscheidung, zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer (MLS) zu wechseln und über die damit einhergehende Distanz-Ehe. „Manchmal spürt man schon die Einsamkeit“, so der 36-Jährige.
„Ja, natürlich war es eine Diskussion: Wie machen wir jetzt weiter? Aber am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden“, erklärte Müller im Talk-Format „Bestbesetzung“ bei MagentaTV. Der Fußball habe für ihn schon immer oberste Priorität gehabt. „Ich hatte keinen Plan B. Dafür war meine Perspektive im Hinblick auf Profifußball schon ab dem Alter von 16 Jahren zu gut. Ich war immer bereit, Risiken einzugehen und auf Dinge zu verzichten.“
Aktuell bedeutet das auch die räumliche Trennung von seiner Frau, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Lisa Müller ist als Dressurreiterin aktiv und kümmert sich um den gemeinsamen Reiterhof nahe München.
8.000 Kilometer Entfernung
Zwischen Vancouver und der Heimat liegen rund 8.000 Kilometer. Dennoch wirkt Müller mit der Situation im Reinen. „Ich war ja eh sehr lange in München, an unserer Homebase. Es ist ja bekannt, dass wir einen Pferdestall und Co. haben. In dieser Hinsicht gab es schon ein paar Sachen zu organisieren. Aber an sich ist das leicht aufzustellen.“
„Du spürst die Einsamkeit“
Ganz ohne Emotionen ist die Zeit in Kanada aber nicht. Auf die Frage, ob er sich manchmal einsam fühle, antwortete Müller ehrlich: „Du spürst manchmal schon die Einsamkeit. Das ist ja nicht dramatisch. Dann bist du halt für einen Moment alleine.“
Der Weltmeister von 2014 scheint seine Entscheidung für Vancouver aber nicht zu bereuen: „Ich genieße es sehr, dass wir die Menschen dort in den vergangenen Monaten mitnehmen konnten. Die sind jetzt richtig heiß auf Fußball.“
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