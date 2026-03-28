Thomas Müller offen: „Du spürst die Einsamkeit“

„Ja, natürlich war es eine Diskussion: Wie machen wir jetzt weiter? Aber am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden“, erklärte Müller im Talk-Format „Bestbesetzung“ bei MagentaTV. Der Fußball habe für ihn schon immer oberste Priorität gehabt. „Ich hatte keinen Plan B. Dafür war meine Perspektive im Hinblick auf Profifußball schon ab dem Alter von 16 Jahren zu gut. Ich war immer bereit, Risiken einzugehen und auf Dinge zu verzichten.“