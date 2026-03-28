Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Liveticker:

Alle Testspiele in Konferenz – ab 18 Uhr LIVE

Fußball International
28.03.2026 05:50
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heute stehen zahlreiche Testspiele für die WM auf dem Programm. Wir berichten ab 18 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Konferenz-Liveticker:

Wir wünschen gute Unterhaltung und spannende Matches!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.03.2026 05:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
155.718 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
118.183 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
112.631 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1333 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Mehr Fußball International
Debütant Wiegele:
„Mit meiner Vorgeschichte ist‘s auch nicht normal“
Deutsch beim BVB?
Rangnick: „Keine Kritik, aber ich war überrascht“
Hier im Liveticker:
Alle Testspiele in Konferenz – ab 18 Uhr LIVE
Hier im Liveticker:
WM-Gastgeber USA gegen Belgien ab 20.30 Uhr LIVE
WM-Testspiele
Wirtz-Wahnsinn! Deutschland gewinnt Tor-Spektakel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf