Warum sich Vera Russwurm bis Mai lauffit macht

Die tägliche Sporteinheit

Woher die neu entdeckte „Liebe“ beim 66-jährigen Star kam? „Ich wurde von Maria Feichtinger-Kos angesprochen, ob ich mir es vorstellen könnte, da mitzumachen“, so Vera, „und natürlich habe ich dann ja gesagt, weil ich es spannend finde.“ Dass Tochter Anabel auch mitläuft, motiviert sie umso mehr. Und um den Rest kümmert sich Feichtinger-Kos. „Ich bin 72 Jahre alt und ich kann nur sagen, dass die tägliche Sporteinheit fit hält“, erklärt sie im „Krone“-Talk – ihr tolles Aussehen und ihre Agilität geben der ehemaligen Spitzensportlerin einfach nur recht.