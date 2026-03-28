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Mit 66 Jahren, ...

Warum sich Vera Russwurm bis Mai lauffit macht

Adabei Österreich
28.03.2026 20:00
Vera Russwurm macht sich bereit für das (Lauf-)Abenteuer am 31. Mai im Wiener Prater.
Vera Russwurm macht sich bereit für das (Lauf-)Abenteuer am 31. Mai im Wiener Prater.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Die beliebte TV-Ikone macht sich dieser Tage bereit für das Fitness-Abenteuer ihres Lebens: Sie trainiert für den österreichischen Frauenlauf und wirbt dafür: „Wenn ich das kann, könnt ihr das auch!“

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Noch bis zum 26. April haben Athletinnen und all jene, die es noch werden wollen, die Möglichkeit, sich für den österreichischen Frauenlauf anzumelden. Der findet am 31. Mai im Prater statt, Tausende Frauen sind dabei – und unter ihnen unsere TV-Ikone, Medienprofi Vera Russwurm.

Die tägliche Sporteinheit
Woher die neu entdeckte „Liebe“ beim 66-jährigen Star kam? „Ich wurde von Maria Feichtinger-Kos angesprochen, ob ich mir es vorstellen könnte, da mitzumachen“, so Vera, „und natürlich habe ich dann ja gesagt, weil ich es spannend finde.“ Dass Tochter Anabel auch mitläuft, motiviert sie umso mehr. Und um den Rest kümmert sich Feichtinger-Kos. „Ich bin 72 Jahre alt und ich kann nur sagen, dass die tägliche Sporteinheit fit hält“, erklärt sie im „Krone“-Talk – ihr tolles Aussehen und ihre Agilität geben der ehemaligen Spitzensportlerin einfach nur recht.

Vera Russwurm mit Tochter Anabel und Trainerin Maria Feichtinger-Kos beim Lauftraining
Vera Russwurm mit Tochter Anabel und Trainerin Maria Feichtinger-Kos beim Lauftraining(Bild: Martin A. Jöchl)
Spaß an der Bewegung: Vera will mit andere Frauen dafür motivieren, dass auch sie in Bewegung ...
Spaß an der Bewegung: Vera will mit andere Frauen dafür motivieren, dass auch sie in Bewegung kommen und bleiben.(Bild: Martin A. Jöchl)
Insgesamt noch zehn Einheiten unter der Obhut ihrer Trainerin wird Russwurm bis Ende Mai ...
Insgesamt noch zehn Einheiten unter der Obhut ihrer Trainerin wird Russwurm bis Ende Mai absolvieren.(Bild: Martin A. Jöchl)

Russwurm absolviert per sofort noch insgesamt zehn Trainingseinheiten unter „Beobachtung“ ihrer Trainerin, so wie zuletzt, als wir sie auf der Laufbahn auf der Wiener Marswiese trafen. „Ich laufe die Fünf-Kilometer-Distanz, und ich will andere Frauen motivieren. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch.“ Top!

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