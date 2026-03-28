Warum sich geplatzter Porsche-Deal jetzt rächt

Wie schon 2014 ist Red Bull Racing heuer der große Leidtragende eines großen Regelumbruchs, gurkt eine Weltmeistertruppe plötzlich hinterher. „Sie haben es schwerer als Mercedes oder Ferrari, weil sie ohne Unterstützung eines Automobilherstellers auskommen müssen“, weiß Fritz Enzinger, der als damaliger Porsche-Motorsportchef im Jahr 2022 mit Dietrich Mateschitz und Helmut Marko über einen Einstieg der Marke verhandelt hatte.