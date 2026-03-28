Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Agratt Burgenland“

Die Auflösung des Roma-Lagers Lackenbach

Burgenland
28.03.2026 16:00
Romnja auf dem Weg aus dem Lager Lackenbach zur Zwangsarbeit
Romnja auf dem Weg aus dem Lager Lackenbach zur Zwangsarbeit(Bild: Krone KREATIV/Günter Welz)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Das größte Roma-Zwangsarbeitslager im gesamten Deutschen Reich befand sich im Mittelburgenland. Tausende Roma und Sinti waren dort während des Zweiten Weltkrieges interniert. Am Montag jährt sich zum 81. Mal die Befreiung des Lagers. 

0 Kommentare

Das Roma-Zwangsarbeitslage wurde am 23. November 1940 in Lackenbach (Bezirk Oberpullendorf) in einem ehemaligen Meierhof und den dazugehörigen Stallungen eingerichtet. Das Lager diente zum einen der Sammlung und Internierung der Roma und Sinti, zum anderen wurden die Häftlinge als Arbeitskräfte ausgebeutet. Auf Bauernhöfen, Gutshöfen, Forstbetrieben, beim Straßenbau und anderswo mussten sie Zwangsarbeit leisten.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
28.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
3° / 7°
Symbol bedeckt
Güssing
4° / 10°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 7°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
3° / 7°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
3° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
161.239 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
122.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
115.683 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1343 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
943 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Burgenland
Österreich zuerst? FPÖ verteilt Eier aus Polen
544 mal kommentiert
Eine österliche Geste der FPÖ bei der burgenländischen Landtagssitzung wurde zum Bumerang. ...
Mehr Burgenland
Statt Innenstadt-Hilfe
Mattersburg: Millionen für Stadtrand ausgegeben
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Hans Krankl
Burgenland Tourismus: „Goleador“ in Rot-Gold
Unfälle und Schäden
Sturmtief „Marlies“ sorgte für Chaos im Burgenland
„Schwarz-Grün schuld“
Österreich zuerst? FPÖ verteilt Eier aus Polen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf