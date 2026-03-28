Die Auflösung des Roma-Lagers Lackenbach

Das größte Roma-Zwangsarbeitslager im gesamten Deutschen Reich befand sich im Mittelburgenland. Tausende Roma und Sinti waren dort während des Zweiten Weltkrieges interniert. Am Montag jährt sich zum 81. Mal die Befreiung des Lagers.
Das Roma-Zwangsarbeitslage wurde am 23. November 1940 in Lackenbach (Bezirk Oberpullendorf) in einem ehemaligen Meierhof und den dazugehörigen Stallungen eingerichtet. Das Lager diente zum einen der Sammlung und Internierung der Roma und Sinti, zum anderen wurden die Häftlinge als Arbeitskräfte ausgebeutet. Auf Bauernhöfen, Gutshöfen, Forstbetrieben, beim Straßenbau und anderswo mussten sie Zwangsarbeit leisten.
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