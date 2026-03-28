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Gegen Elfenbeinküste

Vor ÖFB-Match: Südkorea kassiert deutliche Pleite!

Fußball International
28.03.2026 18:47
Hängende Köpfe bei Südkorea
Hängende Köpfe bei Südkorea(Bild: AP/Dave Shopland)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat am Samstag in einem Länderspiel gegen die Elfenbeinküste eine empfindliche Niederlage kassiert.

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Der kommende Gegner des ÖFB-Teams verlor in Milton Keynes (England) gegen die Afrikaner, die ebenfalls bei der WM im Sommer in Nordamerika dabei sind, mit 0:4. 

Austria-Wien-Profi Lee Tae-seok kam bei den am Dienstag im Wiener Happel-Stadion gastierenden Südkoreanern nicht zum Einsatz.

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