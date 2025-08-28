Wiener (37) kaperte im Rausch Bluttransporter

Am Klinikgelände Flasche Limoncello geleert

Die Vorwürfe, für die der Mann diesmal festgenommen wurde, sind schwerwiegend. Wenn man sich nur vorstellt, in welchem Zustand der Drogenkranke auf Wiens Straßen unterwegs war, kann einem übel werden. Noch dazu mit einem vom Areal der Klinik Penzing entwendeten Bluttransporter. Haufenweise Drogen zählt der Mann auf, die er am Weg zur Baumgartner Höhe, wo ein Kollege Medikamente abholen wollte, konsumiert hatte: „Sehr viele Benzos. Und im Bus hab ich dann auch zum ersten Mal LSD konsumiert“, berichtet er. „Oben hab ich mich auf eine Bank in die Sonne gelegt und eine Flasche Limoncello ausgetrunken.“