Langeweile hinter Gittern lässt Aggression steigen

Keine konkreten Zahlen zu Deutschkursen

Spannendstes Detail der Ursachenforschung: Zwar gibt es Deutschkurse in fast allen Anstalten, doch konkrete Zahlen über die Teilnehmer sind laut Ministerium nicht verfügbar – die Erhebung wäre „zu aufwendig“ – ein Schelm, wer Böses denkt. Lausch warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: Ohne Arbeit und sinnvolle Beschäftigung steige das Aggressionspotenzial der Häftlinge massiv. Und das könne auch für das Sicherheitspersonal zu einer immer größeren Belastung werden.