Alarm im Häfen

Langeweile hinter Gittern lässt Aggression steigen

Innenpolitik
28.08.2025 20:00

Eine Anfrage an die Justizministerin zeigt Missstände in den Häfen auf: statt sinnvoller Beschäftigung herrscht Langeweile! FPÖ-Sprecher fordert dringend mehr Personal – zur Sicherheit für alle eingesetzten Beamten ...

0 Kommentare

In den heimischen Haftanstalten herrscht Alarmstufe Rot! Immer mehr Häftlinge sitzen ihre Strafen ab, ohne Arbeit oder sinnvolle Beschäftigung. Grund: massiver Personalmangel. Werkstätten bleiben geschlossen, Freizeitangebote gestrichen – Langeweile statt Resozialisierung als Programm.

Eine parlamentarische Anfrage der FPÖ brachte jetzt brisante Zahlen ans Licht: Während manche Gefängnisse wie Asten (91 %) oder Garsten (88 %) fast alle Insassen in Arbeit halten können, herrscht in der Wiener Josefstadt gähnende Leere in den Werkstätten – nur 27 Prozent der Häftlinge sind dort beschäftigt.

Der blaue Bereichssprecher für den Öffentlichen Dienst, Christian Lausch, warnt: „Zu wenig Personal – Insassen werden nicht beschäftigt! Aggression steigt massiv.“

Leben hinter Gittern: nur die wenigsten Insassen gehen einer sinnvollen Beschäftigung nach.
Leben hinter Gittern: nur die wenigsten Insassen gehen einer sinnvollen Beschäftigung nach.
Zitat Icon

Das Thema ist wirklich keine Raketenwissenschaft, da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Unterbeschäftigte Insassen neigen zu mehr Gewalt, das ist Fakt und eine große Gefahr für die Justizwache. Da muss die Ministerin endlich handeln.

Christian Lausch, FPÖ

Deutschkurse: Zahl an Teilnehmern „unbekannt“
Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) verweist hingegen auf Deutsch-, Alphabetisierungs- und Fachkurse. Doch die Praxis sieht anders aus: Mangels Personal bleiben Werkstätten geschlossen, Freizeitangebote eingeschränkt, und selbst für Sport oder kreative Aktivitäten fehlt es an Betreuung. Zwar wurden 2024 noch rund 9200 Stunden Freizeitangebote gezählt, doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Anstalten sind riesig.

In der Wiener Justizanstalt Josefstadt „langweilen“ sich die Insassen am häufigsten. Nur rund 27 ...
In der Wiener Justizanstalt Josefstadt „langweilen" sich die Insassen am häufigsten. Nur rund 27 Prozent gehen einer sinnvollen Beschäftigung nach.

Keine konkreten Zahlen zu Deutschkursen
Spannendstes Detail der Ursachenforschung: Zwar gibt es Deutschkurse in fast allen Anstalten, doch konkrete Zahlen über die Teilnehmer sind laut Ministerium nicht verfügbar – die Erhebung wäre „zu aufwendig“ – ein Schelm, wer Böses denkt. Lausch warnt vor einer gefährlichen Entwicklung: Ohne Arbeit und sinnvolle Beschäftigung steige das Aggressionspotenzial der Häftlinge massiv. Und das könne auch für das Sicherheitspersonal zu einer immer größeren Belastung werden.

Lesen Sie auch:
Personalmangel und veraltete Strukturen lassen viele Beamte hilflos zurück. Die Stimmung steuert ...
Wachen sind am Ende
„Riesen-Sauerei“: Hilfeschrei aus Justizanstalten
27.06.2024

Fazit: Der Strafvollzug steht an einem Scheideweg. Zwischen pädagogischem Anspruch und harter Realität klafft eine Lücke. Wenn Insassen tagein, tagaus ohne Aufgabe in engen Zellen sitzen – und nicht die Sprache des Landes beherrschen -, ist die nächste Attacke nur eine Frage der Zeit ...

Porträt von Josef Poyer
Josef Poyer
