Stöger zu Pariasek: „Eine Dame beim Greissler …“

Rapid spielt dank eines 2:0-Heimsieges gegen Györ in der Conference League. Matchwinner des Abends war Stürmer Claudy Mbuyi, dem ein Doppelpack (7./81.) gelang – und nach dem Spiel in der Experten-Runde des ORF für Gelächter sorgte ...
„Wessen Idee war es eigentlich Mbuyi zu holen“, wollte ORF-Moderator Rainer Pariasek – diesmal wieder ohne Schlinge um den Arm - nach dem Spiel von Trainer Peter Stöger wissen. Und der verriet ein nicht ganz ernst gemeintes Geheimnis. „Wir haben da um die Ecke so einen Greissler, da hat uns eine Dame angesprochen, die hat gesagt: `Du in St. Pölten spielt einer, der ist Torschützenkönig geworden.‘“
ORF-Experte Roman Mählich grätscht dazwischen, grinst: „Vielleicht sollten da andere auch reingehen.“ Stöger: „Ja, klar!“
„Er hat abgeliefert“
Pariasek setzt aber nach, fragt: „Ich wollte nur wissen, ob Sie da auch schon da waren!“ Stöger: „Naja, nachdem ich ja letztes Jahr mit der Admira in der zweiten Liga war, hab ich schon gesehen, dass der allen Probleme bereitet hat – und, dass das oben auch funktionieren könnte. Und heute hat er wirklich abgeliefert und seine Qualität gezeigt“
