Russen-Drohnen über Deutschland: Schutz verstärkt

„Katz-und-Maus-Spiel technischer Art“

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte, die Berichte dürften niemanden überraschen. „Dass Drohnen auch über den Häfen, über den Eisenbahnanlagen unterwegs sind, dürfte niemanden überraschen. Es gibt aber nicht so furchtbar viel Handhabe dagegen“, erklärte er in Berlin nach einem Treffen mit seiner spanischen Amtskollegin Margarita Robles. Der Schutz militärischer Anlagen sei verstärkt worden, man setze auf Abfangtechniken. „Aber das ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel technischer Art“, so Pistorius.