Zweitliga-Hit am Freitag (20.30 Uhr) im Klagenfurter Wörthersee-Stadion! Titelfavorit Admira kommt – und Coach Landerl freut sich auf die „Ex“. Was auch der Neo-Südstädter Turgay Gemicibasi tut – er aber lässt kein gutes Haar an seinem Ex-Sportchef, sagt: „Er hat die Quittung jetzt bekommen. . .“ Und: Austria Klagenfurts Käufer ist insolvent.