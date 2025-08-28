KAC verliert CHL-Auftakt gegen Sparta Prag

Martins Dzierkals entwischte zweimal der KAC-Defensive und umkurvte Florian Vorauer, der anstelle von Einsergoalie Sebastian Dahm im KAC-Tor stand (4., 33./SH). Devin Shore stellte vor 2.700 Fans in der Heidi Horten-Arena auf 3:0 (44.). Offensiv blieben die Rotjacken beim Pflichtspieldebüt von Jordan Murray und Mario Kempe lange ohne Durchschlagskraft, ehe Finn Van Ee das 1:3 anschrieb (53.). Der Endstand war ein Treffer ins leere Tor (58.).