KAC verliert CHL-Auftakt gegen Sparta Prag

Der KAC ist mit einer Heimniederlage in die Champions Hockey League gestartet. Die Klagenfurter unterlagen Sparta Prag, den Semifinalisten des Vorjahres, mit 1:4 (0:1,0:1,1:2).
Bereits am Samstag bestreiten die Kärntner gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin ihr zweites Match.
Martins Dzierkals entwischte zweimal der KAC-Defensive und umkurvte Florian Vorauer, der anstelle von Einsergoalie Sebastian Dahm im KAC-Tor stand (4., 33./SH). Devin Shore stellte vor 2.700 Fans in der Heidi Horten-Arena auf 3:0 (44.). Offensiv blieben die Rotjacken beim Pflichtspieldebüt von Jordan Murray und Mario Kempe lange ohne Durchschlagskraft, ehe Finn Van Ee das 1:3 anschrieb (53.). Der Endstand war ein Treffer ins leere Tor (58.).
Am Freitag steigt ICE-Meister Salzburg mit einem Heimspiel gegen den polnischen Verein GKS Tychy in die CHL ein.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.