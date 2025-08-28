Kühbauer: „Da waren wir schwerst unterlegen“

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Es war knapp, aber so ehrlich muss man auch sein: Solange Omonia in Gleichzahl war, waren sie die weit bessere Mannschaft. Sie hätten da schon höher führen können. Wir haben dann mit dem Ausschluss ein Übergewicht bekommen und versucht, es in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung zu schaffen. Elferschießen ist dann eine Glückssache, aber es ist auch die bessere Mannschaft aufgestiegen. In der Offensive haben sie die besseren Spieler gehabt. Man hat genau gesehen, dass sie wissen, was sie vorne tun. Bei uns hat der letzte Punch gefehlt. In der Zweikampfführung waren wir schwerst unterlegen. Das ist ein Thema, das in Österreich auch einmal angesprochen gehört. International ist die Gangart eine härtere, aber keine unfaire. Da müssen wir uns schon auch wehren, da haben wir einiges zu tun.“