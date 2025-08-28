Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Aus in Zypern

Kühbauer: „Da waren wir schwerst unterlegen“

Fußball International
28.08.2025 21:33
Trainer Didi Kühbauer
Trainer Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Aus, Schluss - vorbei! Der WAC scheiterte am Donnerstagabend im Play-off zur Conference League gegen Omonia Nikosia im Elfmeterschießen. Für Trainer Didi Kühbauer allerdings völlig zurecht ...

0 Kommentare

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Es war knapp, aber so ehrlich muss man auch sein: Solange Omonia in Gleichzahl war, waren sie die weit bessere Mannschaft. Sie hätten da schon höher führen können. Wir haben dann mit dem Ausschluss ein Übergewicht bekommen und versucht, es in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung zu schaffen. Elferschießen ist dann eine Glückssache, aber es ist auch die bessere Mannschaft aufgestiegen. In der Offensive haben sie die besseren Spieler gehabt. Man hat genau gesehen, dass sie wissen, was sie vorne tun. Bei uns hat der letzte Punch gefehlt. In der Zweikampfführung waren wir schwerst unterlegen. Das ist ein Thema, das in Österreich auch einmal angesprochen gehört. International ist die Gangart eine härtere, aber keine unfaire. Da müssen wir uns schon auch wehren, da haben wir einiges zu tun.“

Lesen Sie auch:
Didi Kühbauer
Bei Omonia Nikosia
Elfer-Drama! Wolfsberg verpasst Conference League
28.08.2025

Dominik Baumgartner (WAC-Kapitän): „Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben heute ein katastrophales Spiel gemacht – vor allem bis zum Ausschluss. Wir waren nicht wirklich am Platz. Sie waren bis dorthin in allen Belangen besser. Das einzig Positive war, dass wir da noch im Spiel waren und nur 0:1 hinten. Der Ausschluss hat uns in die Karten gespielt, dann haben wir gute 50 Minuten gehabt, um das Spiel noch zu drehen. Da waren wir zu unkreativ im letzten Drittel, sind zu wenigen Chancen gekommen. Wir haben zwar viel Ballbesitz gehabt, dann ist es aber natürlich bitter, wenn es im Elfmeterschießen so endet.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
190.484 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
102.475 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.708 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1938 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1887 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1875 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Fußball International
Kollegen scherzen
Rapid-Held Mbuyi? „Habe ihn auch nicht verstanden“
Nach Aus in Zypern
Kühbauer: „Da waren wir schwerst unterlegen“
Ticket gelöst
Ligaphase! SK Rapid bleibt auf europäischer Bühne
Bei Omonia Nikosia
Elfer-Drama! Wolfsberg verpasst Conference League
Conference League:
Glasner müht sich mit Crystal Palace in Ligaphase
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf