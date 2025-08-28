Rapid-Held Mbuyi? „Habe ihn auch nicht verstanden“

„Ich habe ihn auch nicht verstanden, ihr müsst ihn selber fragen“, scherzten sowohl Matthias Seidl als auch Jannes Horn nach Rapids Sieg gegen über Doppeltorschütze Claudy Mbuyi. Was der Matchwinner sowie Seidl und Hron nach dem Aufstieg in die Conference-League-Ligaphase zu sagen hatten, sehen und hören Sie hier im Video (oben).