„Sensationell!“

Kingley beim Diamond-League-Finale Sechster

Sport-Mix
28.08.2025 22:58
Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: EPA/ENNIO LEANZA)

Österreichs Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley belegte im Finale der Diamond League in Zürich mit 16,36 m den sechsten Platz. 

Der 23-Jährige, der sensationell einen Startplatz in diesem Weltklassefeld erhalten hatte, erzielte seine Tagesbestweite gleich zweimal – und zwar im fünften und sechsten Versuch.Sieger wurde in dem mit 24.000 Zuschauern ausverkauften Letzigrund der Olympia-Dritte Andy Díaz Hernández (Ita/17,56) vor dem Olympia-Zweiten Pedro Pichardo (Por/17,47) und Yasser Mohammed Triki (Alg/17,42).

„Ich bin zwar nicht ganz zufrieden mit der Leistung, aber sicher habe ich eine sehr konstante Leistung gebracht“, meinte Österreichs Rekordler, der vier Sprünge zwischen 16,34 m und 16,36 m aufwies, „aber es war ja auch schwierig für mich, da ich erst vier Tage vor dem Wettkampf erfahren hatte, dass ich hier starten darf. Aber es war natürlich ein unfassbares Erlebnis, im Letzigrund zu starten. Eine solche Stimmung habe ich nun wirklich noch nicht erlebt. Noch besser als bei der Diamond League in Monaco.“

(Bild: GEPA)

Ähnlich kommentierte auch Trainer Roland Werthner: „Die Trainingsperiodisierung war ganz auf die WM in Tokio ausgerichtet. Die letzte Trainingswoche in Faak ist zwar toll verlaufen, dort standen aber noch hohe Umfänge und exzentrisches Krafttraining im Mittelpunkt. Heute ist er sehr stabil und konstant gesprungen. Jetzt kommen noch drei Wochen, wo wir die Reaktivität und Schnelligkeit entwickeln werden. Endi war hier eindeutig der jüngste Dreispringer des Feldes. Und für seine Zukunft hat er sicherlich wieder viel gelernt. Ein großes danke an Robert Wagner, der diesen Start eingefädelt hat.“

Dritte Österreicher
Endi Kingley war erst der dritte Österreicher bzw. Österreicherin in einem Finale der Diamond League. Zuvor waren nur Diskus-Star Lukas Weißhaidinger (zweimal Zweiter) und Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson (schon einmal Vierte) zum Saisonausklang der Diamond League dabei.

