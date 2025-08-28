Kingley beim Diamond-League-Finale Sechster

„Ich bin zwar nicht ganz zufrieden mit der Leistung, aber sicher habe ich eine sehr konstante Leistung gebracht“, meinte Österreichs Rekordler, der vier Sprünge zwischen 16,34 m und 16,36 m aufwies, „aber es war ja auch schwierig für mich, da ich erst vier Tage vor dem Wettkampf erfahren hatte, dass ich hier starten darf. Aber es war natürlich ein unfassbares Erlebnis, im Letzigrund zu starten. Eine solche Stimmung habe ich nun wirklich noch nicht erlebt. Noch besser als bei der Diamond League in Monaco.“