„Kein einfaches Match“

Iga Swiatek mit Mühe in dritte US-Open-Runde

Tennis
28.08.2025 20:43
Iga Swiatek
Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek hat mit mehr Mühe als erwartet die dritte Runde der Tennis-US-Open in New York erreicht. 

Die an Nummer zwei gesetzte Polin besiegte am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium von Flushing Meadows die Niederländerin Suzan Lamens nach mehr als zwei Stunden 6:1,4:6,6:4. Weiter sind auch der Italiener Lorenzo Musetti, der Russe Andrej Rublew und dessen Landsfrau Jekaterina Alexandrowa.

Vor allem im zweiten Durchgang unterliefen Swiatek gegen die Weltranglisten-66. Lamens ungewohnt viele Fehler. „Es war kein einfaches Match, ich habe ein paar Fehler gemacht. Daher bin ich froh, dass ich es zu Ende gebracht habe“, meinte die 24-Jährige.

