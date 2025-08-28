Merz: Wohl kein Gipfel mit Putin und Selenskyj

Merz fordert Druck auf Putin

Merz hatte zuletzt Putin aufgefordert, in ein Zweiertreffen einzuwilligen. Sollte Russland diesem Schritt nicht nachkommen, so Merz, müsse der Druck erhöht werden. In der Europäischen Union werde in diesem Fall über weitere Sanktionen beraten. Auch Außenminister Johann Wadephul äußerte Skepsis über die Verhandlungsbereitschaft Moskaus: „Ich habe allergrößte Zweifel, dass es in absehbarer Zeit überhaupt zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommt.“