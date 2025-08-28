Einwohner verjagen Urlauber von kroatischer Insel

„Ihr werdet nicht auf unsere Insel kommen“

Die Einwohner haben nun selbst die Initiative ergriffen. Im Rahmen einer Protestaktion am Wochenende stellten sie sich den störenden Touristen in den Weg und skandierten: „Ihr werdet nicht auf unsere Insel kommen, sie ist unser Wohnzimmer.“ Die Gemeinde Preko hat inzwischen ein vorläufiges Verbot für Ausflugsboote erlassen, das von der Mehrheit der Inselbewohner unterstützt wird.