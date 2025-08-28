Feuerwerk in Zürich! Noah Lyles gewinnt 200-m-Hit

Zudem wurden auch die Meeting-Rekorde über 400 m Hürden verbessert. Weltrekordler Karsten Warholm (Nor) glänzte in 46,70 und Femke Bol (Hol) in 52,18.Waren diese beiden Siege erwartet, so gab es bei diesmal bei der „Weltklasse“ zahlreiche Sensationen von europäischen Athleten! So gewann der deutsche Frederik Ruppert die 3000 m Hindernis in 8:09,02 vor dem Kenianer Edmund Serem (8:09,96) und feierte seinen ersten Sieg in der Diamond League überhaupt – und das gleich im Finale! Der Holländer Niels Laros gewann die 1500 m in 3:29,20 und der Franzose Jimmy Gressier die 3000 m in 7:36,78.