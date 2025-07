Gesundheitskasse: Mattle-Kritik befeuert Debatte

ÖVP warnt vor Rückkehr zur alten Struktur

In der ÖVP warnt man allerdings trotz Mattle-Sager vor einer generellen Rückkehr zur alten Struktur. Der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, verwies in einer Aussendung ebenfalls auf die jüngsten Beschlüsse in der Landeshauptleutekonferenz: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wartezeiten für die Menschen auf Behandlungen, Arzttermine oder Operationen zu verkürzen.“ Dafür brauche es eine bessere Patientenlenkung, mehr Telemedizin sowie Maßnahmen zur Bewältigung des Fachkräftemangels.