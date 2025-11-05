Schwester von Meloni könnte für Senat kandidieren

Bisher hat Arianna Meloni gesagt, „hinter den Kulissen“ bleiben zu wollen und keine aktive politische Laufbahn anzustreben. In Rom gehen nun einige Analystinnen und Analysten von einem strategischen Schritt aus: Giorgia Meloni könnte ihre engste Vertraute und Familienangehörige in einer Schlüsselposition in Partei und Parlament platzieren. Eine Kandidatur der Schwester könnte aber auch zu Vorwürfen der Freunderlwirtschaft führen.



Arianna Meloni repostet regelmäßig Beiträge ihrer berühmten Schwester: