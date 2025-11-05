Schwester von Meloni könnte für Senat kandidieren

Die ältere Schwester von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll laut Berichten bei den Parlamentswahlen 2027 kandidieren. Arianna Meloni (50) ist Funktionärin der Partei „Fratelli d‘Italia“, die ihre Schwester mitgegründet hat, und dort unter anderem für die Mitgliederorganisation zuständig.
Zudem leitet Arianna Meloni das politische Sekretariat der Partei. In den vergangenen Monaten hat sie nun begonnen, Englischunterricht zu nehmen und sich stärker mit wirtschaftspolitischen Themen zu befassen. Aus Parteikreisen heißt es, sie bereite sich auf eine mögliche Parlamentsrolle vor. Eine offizielle Bestätigung der Kandidatur steht bisher aber aus.
Bisher hat Arianna Meloni gesagt, „hinter den Kulissen“ bleiben zu wollen und keine aktive politische Laufbahn anzustreben. In Rom gehen nun einige Analystinnen und Analysten von einem strategischen Schritt aus: Giorgia Meloni könnte ihre engste Vertraute und Familienangehörige in einer Schlüsselposition in Partei und Parlament platzieren. Eine Kandidatur der Schwester könnte aber auch zu Vorwürfen der Freunderlwirtschaft führen.
Arianna Meloni repostet regelmäßig Beiträge ihrer berühmten Schwester:
Ist bereits Beraterin
Arianna Meloni spielte für die Wahlkampagne, die im September 2022 zum Sieg der Fratelli d‘Italia führte, eine wichtige Rolle und ist inzwischen als Beraterin ihrer jüngeren Schwester tätig. Sie war mit dem Fdl-Spitzenpolitiker Francesco Lollobrigida verheiratet, der jetzt Landwirtschaftsminister ist. Lollobrigida hatte die Partei 2012 gemeinsam mit Giorgia Meloni gegründet. Fdl erhält laut jüngsten Umfragen viel Zuspruch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.